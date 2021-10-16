عناوين الصحف ليوم السبت 16 تشرين الأول 2021

البناء
ـ الأميركي يضع المقاومة بين خياري التسليم بإمساكه بالقضاء… أو الحرب الأهلية
ـ «الثنائي» للآخرين: إذا فضلتم استرضاء الأميركيين وتفادي جعجع… احكموا من دوننا
ـ صفي الدين: لن ننجرّ للحرب الأهلية… ولن نترك دماء الشهداء… وستشهد الأيام
الجمهورية
ـ تحقيقات وتوقيفات وتبادُل إتهامات
ـ جرح الطيونة: بحثٌ عن حلول صعبة
ـ ضربة للاقتصاد: أمن مُهتز وحكومة مشلولة
اللواء
ـ الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات
ـ «حزب الله» لمراجعة التحالف مع التيار وحلّ «القوات» وإقالة بيطار.. و«إحالة المجزرة» إلى المجلس العدلي
ـ الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في منطقة منطقة مأرب اليمنية
الديار
ـ لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين
ـ حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد
ـ عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء
نداء الوطن
ـ السعودية تدعو "لإنهاء السلاح خارج الدولة"... وفرنسا تُذكّر بـ"الإصلاحات"