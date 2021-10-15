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بعد واقعة التنمُّر.. وزارة التربية تتحرك

15
OCTOBER
2021
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه، "تناقل عدد من وسائط التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن تنمرا واضحا قام به تلامذة كبار في إحدى المدارس الخاصة، بحق تلميذ من فئة عمرية صغيرة ، وقد أثار هذا العمل الشائن سخط الأهالي والرأي العام".

وأضاف، "وفور تبلغ مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي بالفيديو المتداول ، تحرك رئيس المصلحة بتوجيهات من وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ، وتبلغ من إدارة المدرسة المعنية أنها اتخذت التدابير الرادعة والمناسبة. كما تبلغت الوزارة رسالة صوتية من سيدة تدعي أنها والدة التلميذ موضوع التنمر، زعمت أن المدرسة قامت بما يجب القيام به تجاه المسألة".

وتابع، "إزاء هذا الأمر تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي، أن عملية التنمر الواضحة، تستوجب إجراءات قانونية وتربوية، وبالتالي فإن الوزارة تتحرك كجهة حامية لحقوق الطفل، على اعتبار أن هذا الفعل الشائن يصبح نموذجا قابلا للتكرار في حال تم التستر على من قام به. أو لم يتخذ في شأنه تدبير رادع يمنع أي تلامذة آخرين من التفكير بالقيام بمثله".

ولفت البيان، إلى إن "وزارة التربية والتعليم العالي تمهل إدارة المدرسة المعنية حتى صباح الأربعاء المقبل ، لتتسلم ملفا بالإجراءات القانونية اللازمة، والتي تلحظ تدارك التأثيرات النفسية على الطفل المعني وتعمل على معالجتها . وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق الإدارة ، سندا للقوانين المرعبة الإجراء".

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