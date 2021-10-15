بن فرحان: قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان

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نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "بأننا قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك فورا"، مشيرا الى أن "أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء".

ولفت الى أن "المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية"، و"على طالبان أن تسلك سبيل المصالحة الوطنية التي تشمل كل مكونات المجتمع الأفغاني".

وأعلن أن "المحادثات مع إيران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدما ملموسا، وندعو إلى التعليق السريع للأنشطة الإيرانية التي تنتهك الاتفاق النووي"