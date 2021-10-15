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حمية عرض مع السفير التركي التعاون في مجال النقل

15
OCTOBER
2021
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بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع سفير تركيا علي بارش أولسوي في مجال النقل على الصعيدين البري والبحري، لا سيما ما يتعلق منها بنقل البضائع بالشاحنات اللبنانية والتركية بحرا من خلال الخط البحري القائم بين مرفأ طرابلس ومرفأ تاشجو في تركيا، لما له من أهمية لصادرات لبنان إلى تركيا أو الى العراق عن طريق تركيا، إضافة الى الصادرات التركية إلى لبنان.

وشدد الطرفان على اهمية تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال، خاصة ان كل من البلدين لا يفرضان اي رسوم على مرور الشاحنات في اراضي كل منهما.

وتطرقا إلى امكانية مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار مرفأ بيروت عبر مشاريع BOT واعمار الاهراءات في المرفأ، لما للشركات التركية من خبرة واسعة في هذا المجال، كما تطرقا الى موضوع انشاء وتشغيل سكة الحديد وتقديم ما لتركيا من خبرات وإمكانات متقدمة على هذا الصعيد.

وأثار حمية إمكانية قيام تركيا بتقديم معدات سكانر متطورة للكشف على البضائع في المرافئ اللبنانية، ووعد السفير التركي برفع هذا الطلب للسلطات التركية في انقرة متمنيا الموافقة عليه.

وقدم السفير للوزير باسمه وباسم الحكومة التركية التعازي بضحايا أحداث الأمس.

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