ستّ حالات حرجة في مستشفى رفيق الحريري.. ماذا عن الوفيات؟

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 6 حالات حرجة لديه.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 159

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1388

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6

- حالات وفاة: 0