الكويت تابعت تطورات الوضع في لبنان: لضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تابعت بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان والأحداث التي شهدتها الساحة الخميس والتي أدت الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص.

ودعت الخارجية في بيان عبر تويتر، "الأشقاء في لبنان" الى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها ومواجهة الازمات التي يعاني منها البلد، بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته.

وأكّدت الوزارة تضامن الكويت مع لبنان ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه.