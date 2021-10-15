كلودين عون روكز التقت بهية الحريري: أحداث الطيونة تؤكد ضرورة تطبيق القرار 1325

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زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، على رأس وفد من الهيئة، رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري، وبحثت معها تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى النواب لكسب تأييدهم لهذا الإصلاح القانوني، مع الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد جلسة تشريعية في 19 الجاري لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.

وأبدت عون خلال اللقاء أسفها وحزنها إزاء ما حصل من أحداث في الأمس، وأكدت أن "أحداث الطيونة الصادمة تؤكد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الذي يكرس دور المرأة في القيام بمهام الوساطة وفي منع نشوب النزاعات وفي الحد من التوترات لتعزيز الحوار وبناء الثقة".