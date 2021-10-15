رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع الاوضاع الامنية في البلاد والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع واعادة الامن

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الوزير سليم: المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها احداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم خلال استقباله له ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع الامنية في البلاد بعد الاحداث التي وقعت امس في منطقة الطيّونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع واعادة الامن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الاحداث من خلال الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية.

كما تطرق البحث الى ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على اشارة القضاء المختص . واكد الوزير سليم ان المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الامن والاستقرار وسلامة المواطنين ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها احداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة .