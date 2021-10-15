رئيس الجمهورية أكد في لقاء مع وزير العدل ضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات الجارية في احداث منطقة الطيونة

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الرئيس عون استقبل المدير العام للدفاع المدني ونوّه بجهود عناصره ومتطوعيه ودورهم في اطفاء خزان الوقود في الزهراني

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى حصول اي تواصل بين الرئيس عون والقاضي بيطار

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين اربعة اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية امس. كما تطرق الحديث الى التحقيقات الجارية في الاحداث الدامية التي وقعت امس في منطقة الطيّونة وضرورة الاسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.

وأعرب الوزير خوري عن أمله في "ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور".

النائب سيزار ابي خليل

واستقبل الرئيس عون النائب سيزار ابي خليل وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة وحاجات منطقة عاليه.

المدير العام للدفاع المدني

وفي قصر بعبدا، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الذي اطلع الرئيس عون على التدابير والاجراءات التي يتخذها الدفاع المدني لتأمين جهوزية كاملة للتدخل عند الاقتضاء، والصعوبات التي تواجهه.

وخلال اللقاء، نوّه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها الدفاع المدني بكافة عناصره ومتطوعيه، مقدّراً خصوصًا دورهم في اطفاء خزان الوقود الذي اشتعل في منشآت الزهراني قبل ايام، طالبًا نقل تحياته الى جميع العاملين في الجهاز، مؤكداً اهتمامه بمطالب المتطوعين وحرصه على توفير الظروف الملائمة لعملهم لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

نفي خبر مختلق

على صعيد آخر، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يكون حصل اي تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار لإعلام الرئيس عون عن رغبته بالتنحي على حد ما ذكره الصحافي سيمون ابو فاضل على شاشة محطة MTV ليل امس. وأكد مكتب الاعلام ان هذا الخبر مختلق ولا اساس له من الصحة إذ لم يحصل اي تواصل بين رئيس الجمهورية والقاضي بيطار. واشار مكتب الاعلام الى ان كل ما ينسب الى رئيس الجمهورية ولا يكون صادراً عنه شخصياً او عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية لا يمكن الاعتداد به.