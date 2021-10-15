وفد المكتب التربوي يزور معالي وزير التربية

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زار وفد من المكتب التربوي في التيار الوطني الحر يوم الأربعاء ١٣ تشرين الأول، معالي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وذلك لتهنئته باستلام منصبه.

ترأس الوفد مسؤول المكتب روك مهنا. تداول الطرفان في كافة الشؤون والشجون التربوية، لا سيما تلك التي تطال المدارس الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية والمهنيات، واضعاً المكتب نفسه في تصرف معالي الوزير لحل كافة المشاكل ومواجهة التحديات.

هذا وركّز المجتمعون أيضاً في لقائهم على ملف تعيين عمداء أصيلين في الجامعة اللبنانية بعد تعيين الرئيس. كما تم التطرق إلى ملف المتعاقدين والمتفرغين في الجامعة، بالإضافة إلى موضوع الموظفين والمدربين.

تمنى وفد المكتب لمعالي الوزير كل التوفيق في مهامه، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعصف في كافة القطاعات، وفي مقدّمها القطاع التربوي.