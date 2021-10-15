هاشم: هذا ما حصلنا عليه من معلومات حول احداث الطيونة!

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "تظاهرة الأمس هي أمر طبيعي وتعبير عن رأي وهي من صلب نظامنا كأحد أوجه التعبير عن الرأي وما هو غير طبيعي واستثنائي ما تعرضت له التظاهرة من إطلاق نار".

ورأى، في حديث إذاعي، " كأن هنالك من أعدّ سلفاً لمجزرة أو لزرع فتنة أو لاعتداء وكان هنالك قنّاصة على أسطح الأبنية حيث تمّ استهداف التظاهرة في مكانها الأساسي قبل أن تحصل عملية الدخول إلى منطقة عين الرمانة".

وشدّد على "ضرور كشف ملابسات ما حصل لوأد الفتنة وكان هناك حكمة في التعاطي يوم أمس للململة الجراح وتطويق الذيول لمنع تفاقم الأمور".

وختم هاشم "ما حصلنا عليه من معلومات عن بعض الأسماء وانتماءاتهم تؤكدّ أنّهم ينتمون لـ"القوات" وما ما نطلبه معاقبة كل من سوّلت له نفسه الاعتداء على الناس وكل من حرّض وساهم بهذ الاعتداء".