كولكو ادمنتون في التيار الوطني الحر تصلي على نية شهداء ١٣ تشرين

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بدعوة من هيئة كولكو أدمنتون في التيار الوطني الحر ، أقيم قداساً في كنيسة سيدة المعونات المارونية -ادمنتون عن روح شهداء الجيش اللبناني و الاسرى و المفقودين في 13 تشرين الاول ٢٠٢١.

احتفل بالذبيحة الإلهية المونسينيور شارل سعد الذي شدد بعظته عن اهمية تكريم الشهداء لان من لا يكرم شهدائه يكون ناكراً للجميل, كما سلط الضوء على اهمية مشاركة اللبنانيين في الانتشار بالانتخابات النيابية اللبنانية بهدف المسواة بين المواطنين و المنتشرين في الخارج و تمنى لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يبقى على حكمته ليحكم البلاد خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان . حضر القداس الالهي منسق هيئة أدمنتون السيد ايلي مرقص ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و اعضاء من هيئة كولكو ادمنتون.