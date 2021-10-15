هيئة كولكو- وندسور تحيي قداس شهداء 13 تشرين

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بحضور منسق عام كولكو – كندا السيد فواز بادور ممثلا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أحيت هيئة كولكو وندسور بشخص منسقتها السيدة دومينيك الدويهي وأعضاء الهيئة وحشد من المؤمنين قداسا تذكاريا عن راحة أنفس شهداء 13 تشرين 1990 من الجيش اللبناني والرهبان والمدنيين .

أحتفل بالذبيحة الالهية الأب نهرا سيف رئيس دير وكنيسة مار شربل المارونية للرهبنة الانطونية وندسور ومساعده الاب شربل سمعان . شدد الأب نهرا في عظته على قيمة ومعنى الشهادة في حياتنا المسيحية ، من أجل الاهداف السامية وبخاصة سيادة واستقلال الاوطان وحرية شعوبها وتلك الاوطان تبقى حرة بالقدر التي تحفظ شعوبها تضحيات شهدائها الابطال فتخلد ذكراهم عبر الاجيال .كما دعى الاب سيف الجميع للصلاة على نية فخامة رئيس الجمهورية العماد عون ليمنحه الرب القوة والايمان والحكمة ليصل بلبنان وشعبه الى بر الامان في ظل ظروف هي الاقسى في تاريخ لبنان المعاصر.

بعدها انتقل الجميع الى صالة الكنيسة لتناول "وجبة الرحمة " التي قدمتها الهيئة على نية شهداء 13 تشرين .