قداس عن راحة نفس شهداء ١٣ تشرين لهيئة كولكو هاليفكس في التيار الوطني الحر

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اقامت هيئة كولكو هاليفكس في التيار الوطني الحر نهار الاربعاء الواقع ١٣ تشرين الاول ٢٠٢١، قداس عن راحة انفس شهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ اللذين قدموا ارواحهم علی مذبح الوطن من ابناء الجيش اللبناني والرهبان الطاهرين والمدنيين العزل في هذا النهار الحزين۔



احتفل بالذبيحة الاب الجليل نعمطالله عيد في كنيسة سيدة لبنان المارونية شارحا تضحية الشهداء الابرار واهميتها واصفا اياها بشهادة ابن الله الحي المصلوب لتحيا البشرية۔

حضر الذبيحة الالهية كل من هيٸة كولكو هاليفكس كندا، واعضاٸها ، ومناصرين التيار الوطني الحر وبعض ابناء الجالية اللبنانية وقام السيد بسام مخلوف بتمثيل رٸيس التار الوزير المهندس جبران باسيل۔ ومن ثم اخذت الصور التذكارية لتبقی ذكراهم في القلوب الی الابد۔