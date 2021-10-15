ذكرى ١٣ تشرين في أوتاوا

لقد ذكر الإنجيل المقدس "لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هذَا، وهُوَ أَنْ يَبْذُلَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ في سَبِيلِ أَحِبَّائِهِ…"

هكذا هم أبطالنا شهداء ١٣ تشرين، الذين ضحّوا بأنفسهم فأضحوا رمزا" للبسالة، للتضحية و للوفاء.

تكرمة لهذا العطاء اللا متناهي، أحيا التيار الوطني الحر كولكو اوتاوا ذكراهم في كنيسة القديس شربل-أوتاوا، حيث أُقيم قداس إحتفالي ورتبة رفع البخور لراحة أنفسهم.

تقدم الحضور سعادة سفير لبنان في أوتاوا الاستاذ فادي زيادة ، السيد مارون عون كممثل لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، العميد المتقاعد جوزيف القزي ، رئيسة لجنة شؤون المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج ، منسق التيار في مونتريال السيد انطوان مناسا، والهيئة التنفيذية واعضاء التيار الوطني الحر وحشد من أبناء الجالية في المدينة.

ترأس القداس الإلهي قدس الأب ايلي الديراني و صدحت التراتيل بصوت المنسق العام السابق الاستاذ روبير محفوظ.

عند نهاية الخدمة، توجه الجميع الى الخارج لوضع اكليل الورد عن راحة أنفس الشهداء أمام مزار السيدة العذارء.

كما تمت تلاوة النوايا الثلاث من قبل مسؤولة لجنة المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج، مسؤولة لجنة المرأة في أوتاوا السيدة غرايس أبي خليل و مسؤولة الاعلام و أمينة السر في أوتاوا السيدة دورين صليبا.

و تضمنت النوايا ما يلي :

‏١- ‎في ذكرى 13 تشرين ، ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ، مدنيين و رهبان، و بخشوع نرفع الصلوات إلى الله طالبين منه أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته و يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

٢- في ذكرى ١٣ تشرين، لا بد لنا من أن نقف وقفة خشوع و رهبة لنتذكر شهداء جيشنا الابطال الذين بدمائهم الزكية رُوِيَتْ أرزة لبنان و لولا تضحياتهم الباسلة ما كنا و ما بقي الوطن شامخا" و الذين باستشهادهم بَزَغَ فجرٌ جديد، فجر الكرامة و العنفوان.

٣-نرفع أعيننا في هذا النهار صوب السماء لنصلي لراحة من سقطو من ضحايا الإنفجار الكبير الذي طال المرفأ و قضى على اهلنا و خلّف جرحى بالمئات و دمر عاصمتنا الحبيبة و شرد الألوف و هدم الآمال، من أجل هذا نناجي الرب اليوم كي يعيد للبنان ولللبنانيين السلام و كي ينعم شعبه بالطمأنينة و راحة البال.

و أخيرا"، توجه الجنرال جوزيف قزي بكلمة مؤثرة للحضور عن ذكرى ١٣ تشرين سردت في طياتها وقائع ذلك النهار الأليم و سلطت الضوء على ما عانى منه و ما زال يعانيه فخامة الرئيس كي يوفر لشعبه السيادة، الحرية ، التحرر و الاستقلال:

" مساء الخير واهلا وسهلا،

يمكن ناس منكن ما كانوا خلقو بعد أو ما كانوا بلبنان وما عرفو شو صار..

من ٣١ سنة بهالرقم المقلوب ١٣ تشرين متل هالنهار بلّشت فيه المعارك بكّير..

أصوات طيران ودبابات، قذائف ورصاص، دمار وحزن، جبهات عم تسقط،

شهداء وجرحى ، خوف وغضب وضياع.

من هيداك النهار منعرف العماد عون، منعرفو من جبهات سوق الغرب وكفرشيما،

من العيرون وبكفيا، من الحدت وعين الرمانة ، من صيدا وبعلبك وعكار ..

كنا نعرف هدير صوتو ومدفعو وقرارو الحر السيّد والمستقل، وبعدو حر ومستقل.

كمان من هيداك الوقت كنا نعرف شو يعني احتلال وشو يعني ميليشياتن وخوّاتن، كنا نعرف مجازرن وإغتيالاتن وتفجيراتن ، صناديقن ومجالسن وإرتهانن.

هيدي الأخبار ما حدا خبّرنا ياها،،، نحنا عشناها ، عشنا لحظات انتصار وانكسار ،

عشنا لحظات فرح و وجع ، بكينا وحزنّا ع رفاق وع أرزاق راحت وخسرناهن.

وقتا صار ميشال عون بالمنفى وبقيوا هنّي ينهشوا بجسم الوطن وياكلوه.

أكلو الأرض والأملاك العامة، أكلوا فوائد وأموال جنى العمر، وظّفوا المحاسيب والأزلام

تاكسروا ضهر البلد وفقّروا شعبو.

بعد ١٥ سنة رجع ميشال عون ب سوطو وصوتو، ب سطوتو وايمانو وصلابتو

تا يخلّص هالبلد من فسادن وعمالتن ونهبن .

ما هادنن أبدا وكان نقيضن وخصمن.. حاول يناور تا يوصل للرئاسة ويخلّصنا منن ،

حاصروه.. نعم كلن حاصروه وعم يحاولو يقضو ع الحلم اللي عندو وعنا .

فسادن وحقدن مشلّش بكل ادارات ومؤسسات الدولة، بالقضاء بالأمن بالسياسة والاقتصاد..

الكل صاروا يعرفو مين الآدمي ومين الفاسد ومين أصحاب الثروات والأملاك المنهوبة والمهربة لبرا ومين اللي عايش بخوف ونعمة ربّو ورضى ضميرو وشعبو.

منتذكّر شهداءنا ومنوعدن انو دمّن أمانة بأعناقنا وضميرنا. ومنصلّي من قلب محروق لعودة الضمير للمسؤولين ببلدنا واستكمال التحقيق بجريمة ٤ آب والتحقيق الجنائي والحفاظ على أرضنا وثرواتنا وعلى وجودنا وكرامة أهلنا تا نشهد ولادة لبنان حر، كريم ومعافى.

أبدا مش خايفين من بكرا ، والنصر وايام الخير جايي وقريبا.

منشكر كل اللي شاركونا بصلاة هالذكرى الأليمة ، منشكر سعادة السفير

منشكر الأبونا ومنشكر شباب التيار الوطني الحر

لبنان ما رح يموت

فليكن ذكرهم مؤبدا!

العميد جوزيف القزي