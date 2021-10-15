أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الأول 2021

A + A -

البناء

- قال مصدر أمني انّ خطر التفجير الطائفي في لبنان والعراق يشكل أحد المخاوف مع الاستعداد الأميركي للانسحاب من المنطقة بعد الفشل في الحصول على تسوية تضمن الأمن «الإسرائيلي»، مشيراً الى القنبلة الموقوتة التي تمثلها نتائج الإنتخابات العراقية والمسار الخطير للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت…

- أكدت مصادر سياسية انّ نائبة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند تناولت مجرزة الطيونة في محادثاتها بصفتها نتيجة ما وصفته بتحريض حزب الله على التحقيق، ودعت الى ضبط النفس والتعامل مع الأمر بلغة الاحتواء، وانّ هذا التوصيف لعب دوراً في تعديل بعض المواقف…

اللواء

- على الرغم من المخاوف من اندلاع «مواجهة مسلحة» في يوم التظاهر، فإن أية إجراءات لم تتخذ للحؤول دون وقوعها..

- تجنَّبت موفدة دولة كبرى الخوض في ما حدث أمنياً بالتزامن مع زيارتها، بناءً لنصائح أكثر من جهة!

- ما يزال عدد من الوزراء الجدد يجهل تماماً التعامل مع الإعلام، أو كيفية التعامل مع اتخاذ القرارات خلال الجلسات..

الجمهورية

- يعتزم أحد الوزراء سحب مشروع قانون يُدرس منذ سنوات يعود لتنظيم قطاع حيوي، لإعادة درسه وإدخال تعديلات إضافية عليه.

- عُلم أنّ لبنان سيكون ضمن جدول أعمال زيارة رئيس حكومة ووزير خارجية دولة مؤثرة على الوضع اللبناني لدولة أخرى مرتبطة رمزياً بلبنان.

- قالت جهات أمنية إنّ توافر الذخيرة للمسلحين الذين أطلقوا النار والقذائف على مدى أكثر من ثلاث ساعات من دون انقطاع، يؤكّد أنّ ما حصل في الطيونه لم يكن عفوياً.



