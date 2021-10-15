عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الأول 2021

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الأخبار

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بند جريمة الطيونة كما بند البيطار شرطان لانعقاد مجلس الوزراء: هل يستقيل ميقاتي استباقاً... وكيف سيتصرف عون؟

البناء

مجزرة الطيونة «بوسطة عين الرمانة» مكرّرة… ولبنان ينجو من جولة الحرب الأولى / الجيش يستبدل روايته عن رشقات استهدفت المحتجين بإشكال تحوّل الى اشتباك / محاولات لجمع الحكومة وإحالة القضية الى المجلس العدلي تصطدم بعقدة بيطار

الجمهورية

إهتزاز خطير للسلم الأهلي

اللواء

بروڤة حرب بين عين الرمانة والشياح: المعارضة المسيحية في مواجهة حزب الله

حداد وطني اليوم على «شهداء القنص» الـ7 .. و9 موقوفين عند الجيش وعون لمخرج مع بري وميقاتي

الديار

«ميني» حرب اهلية بعد «فخّ» امني مدبّر : «النار تحت الرماد»

نداء الوطن

"بروفا" فتنوية... والجيش بالمرصاد