القوات: لا علاقة لنا بما حصل في الطيونة اليوم

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كررت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، نفيها "نفيا تاما كامل الرواية التضليلية والمفبركة لمحطتي (المنار) و(الميادين) التي تحدثت عن مجموعات قواتية بينها بيار جبور وغيره، وتؤكد أن هذه الرواية من مخيلة المطابخ التابعة لهذه الوسائل الإعلامية ولا صحة لها إطلاقا، والأفضل انتظار التحقيقات بدلا من فبركة الأخبار الملفقة وتعميمها، بخاصة وأن القاصي والداني يعلمان بالصوت والصورة والوقائع، ما حصل على أرض الواقع من انتشار مسلح لـ (حزب الله) والتعرض للمواطنين الآمنين بهدف إسقاط العدالة".