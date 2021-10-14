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قيادة "أمل" نعت 3 حركيين قضوا في تظاهرة اليوم

14
OCTOBER
2021
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نعت قيادة حركة "أمل" في بيان، "الشهيد مصطفى منير زبيب، الشهيد حسن محمد صبحي مشيك، والشهيد حسن جميل نعمة، الذين قضوا خلال المشاركة في التظاهرة السلمية المطالبة بالعدالة والحقيقة وعدم تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

الشهيد مصطفى منير زبيب من مواليد بلدة النميرية 1995، تولى العديد من المسؤوليات الحركية، آخرها نائب المسؤول التنظيمي والمسؤول الثقافي في شعبة بلدة النميرية، انتسب إلى الحركة منذ عام 2007.

الشهيد حسن محمد صبحي مشيك من مواليد قرية رماسا عام 1992، متأهل وله ولدان، انتسب إلى الحركة منذ عام 2006.

الشهيد حسن جميل نعمة من مواليد إفريقيا عام 1964، متأهل وله ثلاثة أولاد، انتسب إلى الحركة منذ الانطلاقة".

وعاهدت الحركة "جماهيرها وأهالي الشهداء بالعمل لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات لتوقيف المتورطين المرتبطين بهذا العمل الآثم والجبان".

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