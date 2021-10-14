المكتب الإعلامي لشيخ العقل: ندعو إلى ضرورة الإحتكام للغة العقل وتجنيب وطننا لبنان المزيد من الأزمات

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صدر عن المكتب الإعلامي لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، البيان التالي:



بعد ما شهدناه اليوم من تطورات أمنية في العاصمة بيروت نشدّد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والإبتعاد عن الإقتتال الداخلي ونبذ الفتنة.

وندعو إلى ضرورة الإحتكام للغة العقل وتجنيب وطننا لبنان المزيد من الأزمات خصوصاً بعد ما نمر به اليوم.

وإننا إذ نؤكد على ضرورة الوقوف بجانب المؤسسة العسكرية التي أثبتت وما زالت تثبت أنها الحاضن المشترك لكل اللبنانيين، وما شهدناه اليوم خلال الأحداث التي حصلت في بيروت يجب أن تكون رسالة تحذير لخطورة تفلت الوضع الأمني والتشنجات العنصرية بين فريق ضد آخر.

ونتمنى أن تنتهي هذه المشاهد المؤسفة ويعم السلام في وطننا الحبيب لبنان لأن الشعب اللبناني لم يعد بإمكانه تحمل المزيد من المصائب والأزمات.

كما اننا نتقدّم بأحر التعازي من ذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونناشد الأجهزة المختصة ملاحقة كل مَن يثبتهم التحقيق متورطين بهذه المجزرة وإنزال أشد العقوبات بهم.