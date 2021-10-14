مصدر أمني للــtayyar.org: إطلاق النار أتى من عناصر حزبية من جهة واحدة معروفة، ونخشى وقوع أحداث يوم تشييع الضحايا

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أكد مصدر أمني للـtayyar.org أن الأحداث الدامية التي وقعت اليوم، بدأت بإطلاق نار من عناصر حزبية من جهة واحدة معروفة، لافتاً الى أن خلال الاجتماع الأمني الموسّع الذي عُقد اليوم في وزارة الداخلية تم التشديد على ضرورة ضبط الوضع وهذا ما حصل، خصوصاً أن القنص كان يأتي من على أسطح أبنية سكنية. وأكد المصدر الأمني أن كان هناك جرأة بإعطاء الأمر للاعتداء بالرصاص وإطلاق النار مباشرة في الرأس، ومع أن الأجواء كانت متشنّجة منذ الأمس الا أن أحداً لم يتوقع أن يحصل ما حصل. وقال المصدر:"صحيح أن الأجواء كانت متشنجة وكنا نتوقع تراشق بالحجارة أو إشعال إطارات أو حتى تضارب بالعصي لذلك كان الجيش منتشراً بكثافة في المنطقة، لكننا أبداً لم ننتظر إطلاق نار، ولم تكن هناك أي معطيات أو مؤشرات الى ذلك، وهذا بصريح العبارة يُسمّى جنون وانتحار".

ولم يُخفِ المصدر الأمني تخوفه من أي هزّة أمنية خلال تشييع الضحايا الذين سقطوا وقال:"علينا أخذ تدابير صارمة، وصارمة جدّاً لمنع حصول أي خلل أمني خلال تشييع الضحايا لئلا تتفلّت الأمور ويحصل ما لا تُحمد عقباه، لذلك من الضروري توحيد جهود القوى الأمنية والعسكرية وهذا ما يحصل عملياً على الأرض".

وفي الختام دعا المصدر الأمني الرفيع عبر موقعنا وسائل الاعلام الى توخي الدقة بنقل الأخبار المتعلقة بما جرى اليوم والا تكون مساهمة بمزيد من التجييش والتشنّج وكذلك دعا المرجعيات السياسية الى عدم استخدام لغة التحريض والطائفية ففي لعبة الشارع لا أحد يخرج رابحاً.