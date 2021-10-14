living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية: لتأمين ظروف عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومن المهم تحقيق هذه العودة

14
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون ملتقيا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: على المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم الى سوريا لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة
 
غراندي يعد بمضاعفة العمل اكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين
 
طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العمل على تأمين ظروف عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومساعدة لبنان في هذا الاتجاه، لا سيما وان الحكومة اللبنانية اعدت خطة لهذه الغاية يمكن الانطلاق منها، معتبرا ان من المهم المباشرة في تشجيع تحقيق هذه العودة، خصوصا مع وجود مناطق سورية آمنة.
 
 واعتبر الرئيس عون انه بعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة السورية، بات يتوجب على المجتمع الدولي ان ينظر بطريقة مختلفة الى آثار الحرب السورية على دول الجوار وفي مقدمها لبنان، وانعكاساتها السلبية. 
 
 ولفت رئيس الجمهورية، السيد غراندي، الى ان لبنان تكّبد الكثير من التداعيات السلبية نتيجة نزوح السوريين الى أراضيه، ما اثّر على اقتصاده ووضعه المالي. وهذه التداعيات أضيفت الى الأزمات العديدة غير المسبوقة التي واجهها لبنان، والتي تجعل من المستحيل الاستمرار في تحمل العبء الهائل للنزوح السوري. 
 
ودعا الرئيس عون المنظمات الدولية الى تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم الى سوريا لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة.
 
وكان السيد غراندي نوّه بما يقدّمه لبنان من تضحيات لرعاية شؤون النازحين السوريين، لافتا الى العمل الذي تقوم به المفوضية للمساعدة في حل هذه المشكلة الصعبة، واعدا بمضاعفة العمل اكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين. 
 
وعدّد غراندي المشاريع التي تعدّها المفوضية، مشيرا الى ان زيارته المقبلة الى سوريا ستخصّص للبحث في كيفية المساعدة على عودة النازحين بعد توفير الضمانات اللازمة لهم.
 
 واكّد غراندي انّ المفوضية تنسّق ايضا مع البنك الدولي لتمويل برامج مساعدات للدول التي تستضيف نازحين ومنها لبنان. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout