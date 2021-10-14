رئيس الجمهورية: لتأمين ظروف عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومن المهم تحقيق هذه العودة

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الرئيس عون ملتقيا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: على المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم الى سوريا لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة

غراندي يعد بمضاعفة العمل اكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين

طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العمل على تأمين ظروف عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومساعدة لبنان في هذا الاتجاه، لا سيما وان الحكومة اللبنانية اعدت خطة لهذه الغاية يمكن الانطلاق منها، معتبرا ان من المهم المباشرة في تشجيع تحقيق هذه العودة، خصوصا مع وجود مناطق سورية آمنة.

واعتبر الرئيس عون انه بعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة السورية، بات يتوجب على المجتمع الدولي ان ينظر بطريقة مختلفة الى آثار الحرب السورية على دول الجوار وفي مقدمها لبنان، وانعكاساتها السلبية.

ولفت رئيس الجمهورية، السيد غراندي، الى ان لبنان تكّبد الكثير من التداعيات السلبية نتيجة نزوح السوريين الى أراضيه، ما اثّر على اقتصاده ووضعه المالي. وهذه التداعيات أضيفت الى الأزمات العديدة غير المسبوقة التي واجهها لبنان، والتي تجعل من المستحيل الاستمرار في تحمل العبء الهائل للنزوح السوري.

ودعا الرئيس عون المنظمات الدولية الى تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم الى سوريا لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة.

وكان السيد غراندي نوّه بما يقدّمه لبنان من تضحيات لرعاية شؤون النازحين السوريين، لافتا الى العمل الذي تقوم به المفوضية للمساعدة في حل هذه المشكلة الصعبة، واعدا بمضاعفة العمل اكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين.

وعدّد غراندي المشاريع التي تعدّها المفوضية، مشيرا الى ان زيارته المقبلة الى سوريا ستخصّص للبحث في كيفية المساعدة على عودة النازحين بعد توفير الضمانات اللازمة لهم.

واكّد غراندي انّ المفوضية تنسّق ايضا مع البنك الدولي لتمويل برامج مساعدات للدول التي تستضيف نازحين ومنها لبنان.