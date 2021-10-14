بالصور - باسيل التقى الراعي في بكركي.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الذي عرض مع غبطته التطورات الاخيرة في البلاد لاسيما ما يتعلق بشأن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت وكان تأكيد على ضرورة إبعاد الامر عن التجاذبات والتدخلات السياسية والطائفية وعلى وجوب مراعاة الاصول والقوانين في هذا الشأن. كما تطرق البحث الى موضوع مشاركة اللبنانيين المنتشرين في العملية الانتخابية عبر ممثلين عنهم وهذا حق لهم ويعزز انتماءهم الى وطنهم الام. وتعليقًا على ما جرى اليوم من تحركات في بيروت اعتبر باسيل ان حرية التعبير عن الرأي مقدسة ونحن نحترمها ولكن لا يمكن أن يفرض أحد رأيه فرضًا على الآخرين.