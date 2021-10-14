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عناوين الصحف ليوم الخميس 14 تشرين الأول 2021

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الأخبار: إسرائيل تدبّ الصوت: أميركا نسيت إيران!

سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد

 

 


الديار: البلاد مفتوحة على كل «السيناريوات» وازمات معيشية خانقة والدولار تجاوز ال ٢١الفا
الوزراء الشيعة والمردة خارج الحكومة حتى «اقالة البيطار وإبطال مذكرات التوقيف»
عون وميقاتي وجنبلاط والقوات مع استقلالية القضاء والمستقبل : لرفع الحصانات عن الجميع

 

 

 

نداء الوطن: أهالي الشهداء يرفضون "ترهيب" البيطار... وجعجع يدعو للمواجهة "السلمية"
"حزب الله" يُزنّر "العدلية" والحكومة واقفة "على إجر ونص"!

 

 



اللواء: «أحزاب السلطة» تحشد في الشارع.. وأسلحة التراشق طائفية!
حزب الله لإبعاد بيطار بالتزامن مع مهمة المبعوثة الأميركية.. وجعجع يرفض الإقالة تحت الضغط

 

 

 


البناء: الحكومة تفشل في التوصل للتوافق على حل لقضية التحقيق… ونولاند تضع االملف في أولوياتها / اليوم تجمعات أمام وزارة العدل للإستنكار… وتحذيرات من خطر شارع مقابل شارع / تضارب الإجتهادات يعطل البحث بإقالة المحقق العدلي ويطرح نقل القضية للمحكمة العسكرية /

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تهتز... والاستقرار مهدد

روسيا: الفوضى في لبنان تؤذينا

 

 

 


النهار: "الثنائي" يدفع الحكومة نحو تفجير مبكر

 

 

 

 

l'orient le jour: Nasrallah et le piège permanent du « nous contre eux »

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