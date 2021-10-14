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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 تشرين الأول 2021

14
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية انّ عمليات الفرز التي تمّت للصناديق التي لم يشملها الفرز السابق أدّت إلى انخفاض تمثيل التيار الصدري والمستقلين 17 مقعدا لصالح تحالف الفتح، وأنّ احتمال ارتفاع الرقم لا يزال قائماً مع استكمال عمليات الفرز للصناديق المستثناة التي اعترفت بها المفوضية متأخرة…!


خفايا

قال مصدر حقوقي إنّ إحالة انفجار المرفأ الى المجلس العدلي استند كما كلّ إحالة الى هذا المجلس باعتبار الانفجار جرم تفجير استهدف أمن الدولة من جهة خارجية، وليس بنتيجة التقصير والإهمال الذي يسقط اختصاص المجلس العدلي ويستدعي إلغاء الإحالة وإعادة القضية إلى القضاء العسكري صاحب الاختصاص…

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إنتقدت مصادر نيابية قيام بعض الاطراف باختلاق خبر نية قاضي التحقيق استدعاء الرئيس بري، في محاولة لاستفزاز جمهور الحركة، وقد اعتبرت ان مواجهة البيطار لا تستحق الزج باسم رئيس السلطة التشريعية والمس بمقام رئاسة مجلس النواب.

 

يعاني وزير حالي من عدم القدرة على اتخاذ اي قرار يحمي المستهلك اللبناني ويضبط أسعار بعض السلع والمنتجات المحلية بسبب هيمنة اتحادات وهيئات ونقابات وتجار على مفاصل الوزارة وقراراتها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تدقق جهات لبنانية بطبيعة المعلومات التي تحدثت عن مفاجآت في غارات شنت قبل أيام على مناطق قرب الحدود العراقية - السورية..


غمز
يتصرف نائب حزبي، علی أن أداءه كفيل ببقائه ضمن اللائحة التي انضم إليها منذ دورات عدّة..


لغز
حسب، قيادي في 8 آذار، فإن إطلالة مسؤول حزب كبير كانت بهدف توجيه رسالة اعتذار في ما خص بالمحقق العدلي والجهات الراعية له..

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