الديار: الحجار: "المستقبل" لم ولن يطالب باستقالة البيطار او تنحيته... "طالبنا بتحقيق دولي"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

إعتبر النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار «للديار»، ان الامور صعبة جدا وليست «هينة « ونحن اول من تقدم الى المجلس النيابي باقتراح رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء لاحد من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات ومسؤولين، وسيناقش هذ ا الاقتراح الثلاثاء في مجلس النواب.

وأكد الحجار ان تيار المستقبل لم ولن يطالب باستقالة القاضي البيطار او تنحيته، ونحن دعيناه الى التزام المعايير الدستورية والقانونية الواحدة وعلى الجميع دون استثناء، ونرفض التدخل في عمله، ونجزم انه لو اخذ باقتراحنا برفع الحصانات عن الجميع لكنا تجنبنا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، ونحن مع التحقيق في هذا الملف الى النهاية وكنا طالبنا بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة الكبرى، لكن الرئيس عون رفض ذلك، ووصلنا الى ما وصلنا اليه.