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لجنة ممثلي المتعاقدين في اللبنانية هنأت بدران: ليكن ملف التفرغ اولوية

13
OCTOBER
2021
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 هنأت لجنة ممثلي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران لتعينه رئيسا للجامعة، وقالت في بيان، " نود بداية أن نهنئكم ونهنئ أنفسنا بتعيينكم رئيسا للجامعة اللبنانية التي نفتخر بانتمائنا إليها، ونحن على ثقة تامة بأنكم ستصلون بجامعتنا الوطنية إلى مصاف الجامعات المتقدمة علما ورقيا".

اضافت: "لا بد مع بداية العام الجامعي من إيجاد الحلول لمختلف الملفات الضاغطة، فنناشدكم بأن يكون التفرغ على رأس هذه الملفات، التي تتطلب التعاون مع معالي وزير التربية عباس الحلبي لإيجاد المخارج المناسبة، للوصول إلى خاتمة تليق بالأستاذ الجامعي الذي لا يوفر أي جهد للعمل والتفاني".

وتابعت: "لا داعي، حضرة الرئيس، بأن نذكركم بأن نسبة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية باتت تشكل 80 % من الجسم التعليمي. أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشه الأستاذ المتعاقد. ولهذه الغاية، ولعلمنا الأكيد بأن التعليم رسالة، أعلنا، وقطعنا على أنفسنا عهدا، أن لا نبدأ العام الجامعي إلا متفرغين، نظرا لما يؤمنه التفرغ من حد أدنى من الاستقرار لوضع الأستاذ الجامعي، فيساهم في تأدية الرسالة".

وختمت: "ها نحن نتوجه إليكم لمناصرة ملفنا، ملف التفرغ، واضعين إضرابنا سلاحا ماضيا في يدكم، يساعدكم في الضغط لتحقيق التفرغ لما له من أهمية للجامعة اللبنانية التي تعتبر صرحا عاليا للعلم في وطننا الحبيب لبنان. دمتم ووفقكم الله في مهامكم الجديدة".

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