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الخطط والمشاريع التي تنفّذها "أوجيرو" مدار بحث بين وزير الاتصالات وكريدية

13
OCTOBER
2021
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زار وزير الاتصالات المهندس جوني القرم المقرّ الرئيسي لـ"هيئة أوجيرو" حيث كان في استقباله مديرها العام عماد كريديه والمديرون العامون في الوزارة. 

بدايةً، عقد الوزير القرم اجتماعاً مع كريدية والمديرين العامين ومديري "هيئة أوجيرو" وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم عرض الخطط والمشاريع التي تنفّذها الهيئة ورؤيتها المستقبلية للقطاع كما اطّلع على نسب التعطيل في الشبكة.

 
 وفي الاجتماع، أشاد الوزير القرم بمؤسسة "أوجيرو" وبالعمل التي تقوم به هذه المؤسسة برغم الأوضاع الصعبة وقال: "أفتخر بمؤسسة اوجيرو لجهة ما رأيته من تطوّر وتحسين ورؤية للقطاع الذي لا يزال نسبيًّا محافظًا على المستوى المطلوب مقارنةً مع باقي القطاعات لا سيما في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان". 


وتوجّه القرم الى كريدية فهنّأه "على ما يقوم به خلال هذه الفترة الصعبة" وشكر العاملين والموظفين في هيئة "اوجيرو" على مهنيّتهم وحرفيتهم متمنياً على كل مؤسسات الدولة أن تحذو حذو "اوجيرو". 

وأضاف القرم: "قطاع الاتصالات صامد و"أوجيرو" كذلك بالرغم من الخضات التي مُني بها هذا القطاع كما سائر القطاعات".

بدوره، شكر كريديه الوزير القرم على زيارته للمقرّ الرئيسي للهيئة.

وبعدها، قام الوزير القرم بجولة على مختلف أقسام هيئة اوجيرو.

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