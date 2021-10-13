إدارة مستشفى رفيق الحريري اعلنت عن معاودة العمل في كل الاقسام

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اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، أن "المستشفى عاود عمله في كافة أقسامه الخارجية، كالأشعة والمختبر والعيادات وغيرها من الأقسام، خاصة قسم الدخول وقسمي طوارئ الكورونا والطوارئ العادية ووحدة فحص PCR الكورونا للمقيمين والمسافرين، وذلك بعد تعليق الإضراب الذي دعا إليه العاملون في المستشفى".



وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت سابقا عن اتخاذها "خطوات عملية تتعلق بمطالب الموظفين وحقوقه، وهي تتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الموظفين للحمل الملقى على اكتافهم لخدمة المواطنين والمرضى، اذ انهم ابدوا حرصا على الإبقاء على علاج المرضى رغم كل الصعاب الإقتصادية التي طرأت على البلاد، إضافة إلى العمل الجبار الذي بذلوه منذ جائحة الكورونا لغاية اليوم".