العلية حدد مواعيد 3 مناقصات لشراء مادة الفيول اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان

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وجه المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية ثلاثة كتب الى وزارة الطاقة والمياه، حدد فيها مواعيد 3 مناقصات لشراء مادة الفيول اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

وجاء في الكتاب الاول:

"عطفا على إيداعكم رقم 131/ت تاريخ 8/10/2021 ورقم 132/ت تاريخ 13/10/2021.

حدد يوم الثلاثاء الواقع في 23/11/2021 الساعة 9,30، موعد مناقصة لشراء كمية /30.000 / طن متري من مادة الفيول اويل ( A ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

يرجى تبليغ رئيس الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها موعد الجلسة، وتكليف من يلزم لتعليق الاعلان المرفق على باب الادارة، وإيداعنا محضر التعليق.

نودعكم ربطا نسخة عن دفتر الشروط الخاص، المختوم من قبل إدارة المناقصات، والذي ستعتمده لجنة التلزيم، لتوزيعه على العارضين.

نأمل التفضل بتسمية مندوب من قبلكم لحضور جلسة التلزيم، كما نأمل إيدعنا نسخة عن التعليمات المبلغة إليكم من مصرف لبنان، في موضوع تعزيز كتاب الضمان من قبل مصرف محلي، وابلاغ الشركات المصنفة High على الاقل، من ضمن اللائحة المعدة من الخبراء، الدعوة للمشاركة في المناقصة عبر البريد الالكتروني، وإيداع إدارة المناقصات نسخا عن هذه التبليغات إضافة إلى النشر على المواقع الإلكترونية للوزارة وفي الصحف المحلية.

تبلغ نسخة الى رئاسة التفتيش المركزي.

إعلان مناقصة لشراء كمية /30.000 / طن متري من مادة الفيول اويل ( A ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان

"الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثالث والعشرون من شهر تشرين الثاني 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كمية /30.000 / طن متري من مادة الفيول اويل ( A ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان".

- التأمين المؤقت: غير مطلوب.

- طريقة التلزيم : تقديم أسعار.

تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.

يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

الكتاب الثاني

وجاء في الكتاب الثاني:

"عطفا على إيداعكم رقم 131/ت تاريخ 8/10/2021 ورقم 132/ت تاريخ 13/10/2021، حدد يوم الأربعاء الواقع في 24/11/2021 الساعة 9,30 موعد مناقصة لشراء كمية /35.000/ طن متري من مادة الفيول اويل ( B ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

يرجى تبليغ رئيس الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها موعد الجلسة، وتكليف من يلزم لتعليق الاعلان المرفق على باب الادارة، وإيداعنا محضر التعليق.

نودعكم ربطا نسخة عن دفتر الشروط الخاص، المختوم من قبل إدارة المناقصات، والذي ستعتمده لجنة التلزيم، لتوزيعه على العارضين.

نأمل التفضل بتسمية مندوب من قبلكم لحضور جلسة التلزيم، كما نأمل إيدعنا نسخة عن التعليمات المبلغة إليكم من مصرف لبنان، في موضوع تعزيز كتاب الضمان من قبل مصرف محلي، وابلاغ الشركات المصنفة High على الاقل، من ضمن اللائحة المعدة من الخبراء، الدعوة للمشاركة في المناقصة عبر البريد الالكتروني، وإيداع إدارة المناقصات نسخا عن هذه التبليغات إضافة إلى النشر على المواقع الإلكترونية للوزارة وفي الصحف المحلّة.

الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع والعشرون من شهر تشرين الثاني 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كمية /35.000/ طن متري من مادة الفيول اويل ( B ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

- التأمين المؤقت: غير مطلوب.

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.



تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.

يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

الكتاب الثالث

وجاء في الكتاب الثالث ما يلي:

عطفا على إيداعكم رقم 131/ت تاريخ 8/10/2021 ورقم 132/ت تاريخ 13/10/2021.

حدد يوم الخميس الواقع في 25/11/2021 الساعة 9,30 موعد مناقصة لشراء كمية /35.000/ طن متري من مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

يرجى تبليغ رئيس الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها موعد الجلسة، وتكليف من يلزم لتعليق الاعلان المرفق على باب الادارة، وإيداعنا محضر التعليق.

نودعكم ربطا نسخة عن دفتر الشروط الخاص، المختوم من قبل إدارة المناقصات، والذي ستعتمده لجنة التلزيم، لتوزيعه على العارضين.

نأمل التفضل بتسمية مندوب من قبلكم لحضور جلسة التلزيم، كما نأمل إيدعنا نسخة عن التعليمات المبلغة إليكم من مصرف لبنان، في موضوع تعزيز كتاب الضمان من قبل مصرف محلي، وابلاغ الشركات المصنفة High على الاقل، من ضمن اللائحة المعدّة من الخبراء، الدعوة للمشاركة في المناقصة عبر البريد الالكتروني، وإيداع إدارة المناقصات نسخا عن هذه التبليغات إضافة إلى النشر على المواقع الإلكترونية للوزارة وفي الصحف المحلية.

الساعة التاسعة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كميّة /35.000/ طن متري من مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

- التأمين المؤقت: غير مطلوب.

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.

يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم".