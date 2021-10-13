لقاء في الهيئة الوطنية بين كلودين عون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يُوانّا فرونيسكا

A + A -

اطلعت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يُوانّا فرونيسكا، خلال زيارتها لمقر الهيئة، على مسار تنفيذ لبنان للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن، ونقلت اليها الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للنساء في لبنان.

تمحور اللقاء أيضًا حول ضرورة مساهمة النساء في وضع الإصلاحات التشريعية المطلوبة لخروج لبنان من أزماته الحالية، وتم خلاله تناول موضوع الاصلاح القانوني المطلوب لتضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية.

وعرضت السيدة كلودين على الممثلة الأممية في هذا السياق المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى المسؤولين والنواب لكسب تأييدهم لاعتماد البرلمان لهذا الاصلاح. واثنت السيدة فرونيسكا في نهاية اللقاء على مجمل الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وأكدت على الاولوية التي تعيرها الامم المتحدة لتطبيق القرار 1325 من جانب جميع الاطراف.