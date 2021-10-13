living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء في الهيئة الوطنية بين كلودين عون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يُوانّا فرونيسكا

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اطلعت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يُوانّا فرونيسكا، خلال زيارتها لمقر الهيئة، على مسار تنفيذ لبنان للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن، ونقلت اليها الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للنساء في لبنان.
 
تمحور اللقاء أيضًا حول ضرورة مساهمة النساء في وضع الإصلاحات التشريعية المطلوبة لخروج لبنان من أزماته الحالية، وتم خلاله تناول موضوع الاصلاح القانوني المطلوب لتضمين قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية.
 
وعرضت السيدة كلودين على الممثلة الأممية في هذا السياق المساعي التي تقوم بها الهيئة لدى المسؤولين والنواب لكسب تأييدهم لاعتماد البرلمان لهذا الاصلاح. واثنت السيدة فرونيسكا في نهاية اللقاء على مجمل الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وأكدت على الاولوية التي تعيرها الامم المتحدة لتطبيق القرار 1325 من جانب جميع الاطراف.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout