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رئيس الجمهورية تابع تفاصيل حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية

13
OCTOBER
2021
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الرئيس عون اطلع من وزيرة الاعلام السابقة على انجازات الوزارة خلال الحكومة الماضية ومن النائب عطالله على حاجات منطقة الكورة
 
غقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة لقاءات في القصر الجمهوري كما تابع مسألة سقوط الطائرة المدنية في حالات. 
 
الوزيرة السابقة منال عبد الصمد
الى ذلك استقبل الرئيس عون وزيرة الاعلام السابقة السيدة منال عبد الصمد التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال توليها المسؤولية الوزارية . وسلمت السيدة عبد الصمد الرئيس عون تقريرًا تضمن ابرز ما تحقق في وزارة الاعلام خلال الحكومة الماضية، والمشاريع التي اعدتها والتي تحتاج الى متابعة من الحكومة الجديدة.
 
النائب جورج عطالله
واستقبل الرئيس عون النائب جورج عطالله واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الكورة والمشاريع الانمائية فيها .
 
متابعة سقوط الطائرة
الى ذلك تابع رئيس الجمهورية تفاصيل حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية في البحر قبالة بلدة حالات، وطلب الى الاجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها .
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