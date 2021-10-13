المرابطون: دور فعال لمصر في دعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا

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أكدت حركة الناصريين المستقلين -المرابطون، في بيان، "أهمية الدور الفعال لجمهورية مصر العربية وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، في دعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، دون بهرجة أو مزايدات أو ضجيج إعلامي".



وأشارت الى ان "هذا السلوك المصري المتقدم في ظل الواقع المأزوم ظهر جليا لأهلنا اللبنانيين، عبر مسار متصاعد بدءا من المساعدات الكبيرة المتنوعة، منذ جريمة الانفجار المأسوي، لتدمير مرفأ بيروت وتداعياته، ودعم الجيش اللبناني، وأخيرا وليس آخرا التوقيع المهم الذي جرى بالأمس بتطوير مرفأ طرابلس الذي يستفيد منه جميع اللبنانيين بدون استثناء اقتصاديا".



وشكرت الحركة مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي وأركان السفارة المصرية وفي مقدمتهم السفير ياسر علوي، "على الاهتمام المستمر بلبنان وأهله، والجهد الفعال في توطيد أواصر الأخوة المصرية- اللبنانية".