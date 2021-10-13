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من هو رئيس الجامعة اللبنانية الجديد؟

13
OCTOBER
2021
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صدر عن الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

 

"عين مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا بتاريخ 12 تشرين الأول 2021، البروفسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية خلفا للبروفسور فؤاد أيوب.
الرئيس بدران حائز دكتوراه في علم المناعة الجزيئية ودبلوم دراسات معمقة في علم الأحياء الجزيئي من جامعة بروكسل الحرة، وحائز ماستر في الكيمياء الحيوية من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية.


ويشغل البروفسور بدران منصب عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية منذ عام 2017، ويدير مختبر فحوصات كورونا في الكلية منذ عام 2020، وهو عضو في المكتب الاستشاري الإقليمي لتطوير السياسة البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن Future Earth - MENA ، كما أنه باحث ناشط لتنمية البحث العلمي وتبادل الخبرات مع عدد من الجامعات الأوروبية ضمن برامج مدعومة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.


حاز الرئيس بدران على عدد من الجوائز العلمية العالمية من بينها جائزة الأكاديمية الملكية البلجيكية عام 2007 وجائزة أفضل عمل طبي من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2013 وجائزة التميز العلمي في الأمراض السرطانية من المجلس الوطني للبحوث العلمية/لبنان عام 2015.


وفي رصيد الرئيس بدران تسعون بحثا علميا منشورا في مجلات علمية عالمية محكمة".

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