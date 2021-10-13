رماية: وسام محـمد بطل المرحلة السادسة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة السادسة لبطولة لبنان لسنة 2021 في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية(تراب) لفئة (أ) ممتاز والتي اجريت في حقل نادي ليبانون كاونتري كلوب بحضور رئيس النادي المضيف جهاد حيدر.شارك في المسابقة 20 رامياً من الفئة (أ) ممتاز .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-وليد النجار : 115/125

-ايلي بجاني : 114/125

-ايلي صليبي : 114/125

-أحمد دعكور : 114/125

-وسام محـمد : 112/125

-طلال كرم : 112/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي أحمد دعكور اذ حصل على 16 من أصل 25

-المركز الخامس الرامي ايلي صليبي اذ حصل على 19 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي وليد النجار اذ حصل على 26 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي ايلي بجاني اذ حصل على 31 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي طلال كرم وحصل على 41 طبق من أصل 50.

-المركز الأول الرامي وسام محمـد وحصل على 42 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.