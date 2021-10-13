مداهمات وكمائن في مار مخايل وفرن الشباك والدكوانة وبرج حمود.. ماذا حصل؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت دوريات شعبة المعلومات من كشف هوية أفراد شبكة منظمة، منهم من يقوم بعمليات نقل المخدرات من البقاع إلى بيروت لتوزيعها على المروجين الذين يقومون بدورهم بترويجها ضمن محافظة جبل لبنان، كما تم تحديد هوية بعض زبائنهم، وهم كل من:



م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) موزّع

ج. ي. (مواليد عام 1960، لبناني) موزّع

ه. س. (مواليد عام 1987، مصري) تاجر ومروج

ه. س. (مواليد عام 1992، لبناني)

ع. ا. (مواليد عام 1988، لبناني)

م. د. (مواليد عام 2000، سوري)

ا. س. (مواليد عام 2005، سوري)".



وقالت: "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمائن محكمة ومداهمات نتج عنها توقيف الأول في مار مخايل والذي كان بصدد نقل مخدرات من البقاع إلى بيروت لتوزيعها على المروجين، والثاني في فرن الشباك الذي كان يروج المخدرات سيراً على الأقدام في المحلة، والثالث والرابع والخامس في محلتي فرن الشباك والدكوانة، والأخيرين في محلة برج حمود على متن دراجة آلية تم ضبطها".



وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات معدة للترويج من كوكايين، حشيشة الكيف، السالفيا والكريستال، إضافة إلى هواتف خليوية ومبالغ مالية.



وتابعت: "بالتحقيق معهم، اعترف:



- الأول والثاني بقيامهم بنقل كميات المخدرات من بعلبك إلى بيروت وتسليمها للمروجين.



- الثالث بتجارة وترويج المخدرات منذ حوالي الأربعة أشهر في محلة فرن الشباك، وأنه يستحصل عليها من الموزعين المذكورين.



- الباقون بتعاطي المخدرات".



وختمت: "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".