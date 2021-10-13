السيد: يجب المناورة بالقانون بدلاً من جرّ المقاومة إلى كارثة التقسيم

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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:



“في جريمة إغتيال الحريري، أسقطْنا نحن المعتقلون إستهداف المقاومة بفضح مؤامرة شهود الزور في المحكمة الدولية نفسها! في جريمة المرفأ، حتى التقرير الفنّي الأميركي لم يورّط المقاومة، وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلاً من جرّ المقاومة إلى مأزق الإنقسام بل وأكثر إلى كارثة التقسيم!”

وتابع: “آخر الكلام: لطالما كانت هنالك إنقسامات سياسية وطائفية بين القوى السياسية في لبنان، والإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة، أمّا التقسيم فيدمّرها…”