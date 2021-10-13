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الوطن السورية: المقداد التقى نظيره اللبناني ودعا المنظمات الدولية لعدم إعاقة عودة اللاجئين

13
OCTOBER
2021
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الوطن السورية: واصل الوفد السوري، سلسلة اجتماعاته ولقاءاته الثنائية، على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وخلال لقائه أمس نظيره اللبناني عبد اللـه بو حبيب، أكد حرص سورية على رفاه وتقدم الأشقاء اللبنانيين، مؤكداً حسب «سانا» تقديم المساعدة الممكنة لهم لتجاوز الصعوبات والتحديات التي مر بها لبنان خلال الفترة الماضية.


بدوره شكر الوزير بوحبيب سورية على ما تقدمه للبنان وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.


كما ناقش الوزيران عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وديارهم، وأكد المقداد بهذا السياق ترحيب سورية بجميع أبنائها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة طوعية وكريمة لهم، مشيراً في هذا الخصوص إلى المراسيم والقوانين التي صدرت لتسهيل تلك العودة.


وطالب المقداد المنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه اللاجئين السوريين وعدم إعاقة عودتهم إلى وطنهم الأم سورية.

 

الوطن السورية
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