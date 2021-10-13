الديار: ما يحصل حاليا على الساحة اللبنانية هو ترسيم لمناطق وخطوط نفوذ كل من واشنطن وطهران

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تواصل الكباش الاميركي - الايراني الذي يتخذ من لبنان ساحة اساسية. وأکّد السفير الايراني في لبنان محمد جلال فیروزنیا، أنّ «إيران ستستمرّ في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان ما دام ذلك ضروريًّا»، معتبرا انه «من المعروف في لبنان أنّ هذه السفن (سفن شحنات الوقود) ساهمت حتّى في تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان».

وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل ل»الديار» ان اميركا وايران باتا على قناعة ان ايا منهما لا تستطيع الغاء الاخرى ودورها على الساحة اللبنانية وان ما يحصل حاليا ترسيم لمناطق وخطوط نفوذهما، وهو ما ترسخ خلال زيارة وزير الخارجية الايرانية الاخيرة الى بيروت وما سيترسخ خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية التي تصل خلال ساعات الى العاصمة اللبنانية. وكشفت مصادر «الديار» ان قائد الجيش يتوجه قريبا الى واشنطن في زيارة لم يحدد توقيتها النهائي بعد او جدول اعمالها.