عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الأول 2021

الأخبار: إبن سلمان يتملّك نيوكاسل: الكرة الملوَّثة
لبنان لا يحتمل ديتليف ميليس آخر!
مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة: مخرج قانوني أو الشارع
نداء الوطن: خليل "مطلوب" ويفضح "الازدواجية" العونية: صليبا يتحصّن ببعبدا
"قبْع البيطار" بند أوّل: "معاً لإنقاذ" المتّهمين!
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الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً
الديار: البلد امام مُعادلة: تطيير الحكومة او البيطار؟ هل يمكن لمجلس الوزراء اقالة المحقق العدلي؟
الكباش الاميركي ــ الايراني يحتدم : طهران تؤكد الاستمرار بإرسال المحروقات الى لبنان
النهار: التحقيق والحكومة أمام لغم "الفيتو الشيعي"!
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