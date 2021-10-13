عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الأول 2021

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الأخبار: إبن سلمان يتملّك نيوكاسل: الكرة الملوَّثة

لبنان لا يحتمل ديتليف ميليس آخر!



مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة: مخرج قانوني أو الشارع





نداء الوطن: خليل "مطلوب" ويفضح "الازدواجية" العونية: صليبا يتحصّن ببعبدا

"قبْع البيطار" بند أوّل: "معاً لإنقاذ" المتّهمين!



اللواء: نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو تطيير البيطار!

الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً



الديار: البلد امام مُعادلة: تطيير الحكومة او البيطار؟ هل يمكن لمجلس الوزراء اقالة المحقق العدلي؟

الكباش الاميركي ــ الايراني يحتدم : طهران تؤكد الاستمرار بإرسال المحروقات الى لبنان

النهار: التحقيق والحكومة أمام لغم "الفيتو الشيعي"!



الجمهورية: الحكومة بين "الثنائي" والبيطار

the daily star: BDL must release funds to buy fuel oil: EDL

l'orient le jour: Nasrallah, torpilleur en chef de la justice