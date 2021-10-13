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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الأول 2021

13
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 الأخبار: إبن سلمان يتملّك نيوكاسل: الكرة الملوَّثة

لبنان لا يحتمل ديتليف ميليس آخر!

مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة: مخرج قانوني أو الشارع

 

 

 

نداء الوطن: خليل "مطلوب" ويفضح "الازدواجية" العونية: صليبا يتحصّن ببعبدا
"قبْع البيطار" بند أوّل: "معاً لإنقاذ" المتّهمين!

 

 

 


اللواء: نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو تطيير البيطار!
الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً

 

 

 


الديار: البلد امام مُعادلة: تطيير الحكومة او البيطار؟ هل يمكن لمجلس الوزراء اقالة المحقق العدلي؟
الكباش الاميركي ــ الايراني يحتدم : طهران تؤكد الاستمرار بإرسال المحروقات الى لبنان

 

 

 

 

النهار: التحقيق والحكومة أمام لغم "الفيتو الشيعي"!

 

 

 


الجمهورية: الحكومة بين "الثنائي" والبيطار

 

 

 

 

the daily star: BDL must release funds to buy fuel oil: EDL

 

 

 

l'orient le jour: Nasrallah, torpilleur en chef de la justice

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