أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية انّ عروضاً قدّمها مستشار رئيس الحكومة في ملف الانتخابات لممثلي الحشد الشعبي لقبول سحب طعونهم في الانتخابات مقابل الحصول على عشرة مقاعد إضافية بداعي وجود مليوني صوت لم يتمّ فرزها تتمّ إضافتها الى النتائج وتعيد توزيع مقاعد الفائزين…



خفايا

استغربت مصادر حقوقية ان يقدم القاضي العدلي وهو يعلم بكف يده عن الملف الى التجاهل لإكمال إصدار مذكرات توقيف بحق نائبين ثم يتبلغ دعوى الردّ! وقالت انّ هذا السلوك يرسم علامات استفهام حول أهلية القاضي ودرجة احترامه للإجراءات القانونية…؟

نداء الوطن: خفايا

توقع مرجع كبير ان تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال او الموت السريري بسبب التناقضات والخلافات على كل الملفات وبين كل الأطراف.

يشهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين موجة نزوح المطلوبين الى مدينة صور لتوفر فرص العمل لهم مع جماعات تنشط بقوة في عدد من احياء المدينة مما يوفر لهم الحماية الامنية ومصدراً للدخل.

طلبت السفارة الالمانية توضيحات حول أسباب عدم بث أحد المواقع مقابلة شقيقة الكاتب لقمان سليم بناء لطلبها وبعد إصرارها.

اللواء: أسرار

همس

تحمل الدبلوماسية الأميركية اليوم إلى بيروت «بروفة» انتخابية مشابهة لما حدث في انتخابات العراق، واكتساح الكتلة الصدرية..



غمز

تعددت الروايات حول حريق خزّان في مصفاة الزهراني، والبعض يربطه باستحقاقات مقبلة..



لغز

فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي تحيط بالمحقق العدلي، تحدثت مصادر عن إجراءات أقدم عليها، تتعلق بعائلته وأمور شخصية أخرى..

الجمهورية: أسرار



إستهداف لأداء مسؤول حاليّ...

أطلق مسؤول سابق مواقف علنية يستشف منها إستهدافاً لأداء مسؤول حالي على رغم أنّه حليفه وساهم في وصوله.

"بحث دقيق" في حجم الفروقات

باشرت إحدى المؤسسات الإستشارية بحثاً دقيقاً في حجم الفروقات التي جنتها شركات تتعاطى بمادة حيوية بملايين الدولارات.

تغييرات كبيرة متوقعة في المرشحين

تجري أحزاب إعادة النظر بعدد من مرشحيها في أكثر من دائرة إنتخابية، إثر تغييرات كبيرة متوقعة في مرشحيها.