living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الأول 2021

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية انّ عروضاً قدّمها مستشار رئيس الحكومة في ملف الانتخابات لممثلي الحشد الشعبي لقبول سحب طعونهم في الانتخابات مقابل الحصول على عشرة مقاعد إضافية بداعي وجود مليوني صوت لم يتمّ فرزها تتمّ إضافتها الى النتائج وتعيد توزيع مقاعد الفائزين…

 


خفايا

استغربت مصادر حقوقية ان يقدم القاضي العدلي وهو يعلم بكف يده عن الملف الى التجاهل لإكمال إصدار مذكرات توقيف بحق نائبين ثم يتبلغ دعوى الردّ! وقالت انّ هذا السلوك يرسم علامات استفهام حول أهلية القاضي ودرجة احترامه للإجراءات القانونية…؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقع مرجع كبير ان تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال او الموت السريري بسبب التناقضات والخلافات على كل الملفات وبين كل الأطراف.

 

يشهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين موجة نزوح المطلوبين الى مدينة صور لتوفر فرص العمل لهم مع جماعات تنشط بقوة في عدد من احياء المدينة مما يوفر لهم الحماية الامنية ومصدراً للدخل.

 

طلبت السفارة الالمانية توضيحات حول أسباب عدم بث أحد المواقع مقابلة شقيقة الكاتب لقمان سليم بناء لطلبها وبعد إصرارها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تحمل الدبلوماسية الأميركية اليوم إلى بيروت «بروفة» انتخابية مشابهة لما حدث في انتخابات العراق، واكتساح الكتلة الصدرية..


غمز
تعددت الروايات حول حريق خزّان في مصفاة الزهراني، والبعض يربطه باستحقاقات مقبلة..


لغز
فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي تحيط بالمحقق العدلي، تحدثت مصادر عن إجراءات أقدم عليها، تتعلق بعائلته وأمور شخصية أخرى..

 

 

 

الجمهورية: أسرار


إستهداف لأداء مسؤول حاليّ...

أطلق مسؤول سابق مواقف علنية يستشف منها إستهدافاً لأداء مسؤول حالي على رغم أنّه حليفه وساهم في وصوله.

 

"بحث دقيق" في حجم الفروقات

باشرت إحدى المؤسسات الإستشارية بحثاً دقيقاً في حجم الفروقات التي جنتها شركات تتعاطى بمادة حيوية بملايين الدولارات.

 

تغييرات كبيرة متوقعة في المرشحين

تجري أحزاب إعادة النظر بعدد من مرشحيها في أكثر من دائرة إنتخابية، إثر تغييرات كبيرة متوقعة في مرشحيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout