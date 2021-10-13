نداء الوطن: لهذا السبب رد طلب إذن ملاحقة اللواء صليبا

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أعاد المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التأكيد على موقفه نفسه السابق في رد طلب القاضي البيطار وعدم إعطائه الإذن بملاحقة صليبا. ونقل مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ "المجلس الاعلى للدفاع الذي يتبع إليه جهاز امن الدولة، عندما رد طلب إذن ملاحقة اللواء صليبا في المرة الأولى، ومن ثم أمس، فإنه برر قراره "بوجوب تصحيح البيطار نصّ طلبه بحيث لا يكون الإذن بملاحقة اللواء صليبا بصفته مدعى عليه، إنما استجوابه كشاهد، وهذا لم يحصل نظراً لكون المحقق العدلي أصرّ على ملاحقته كمدعى عليه".