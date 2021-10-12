الجيش: 5 خروقات بحرية معادية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11/10/2021 الساعة 00.06، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 6 دقائق ولمسافة حوالى 333 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.



وبتاريخ 11/10/2021 اعتبارا من الساعة 8.41 ولغاية الساعة 20.40، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.



تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".