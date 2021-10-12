إليكم تعيينات مجلس الوزراء اليوم!

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اجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتمّ الإتّفاق من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:

- تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية.

- تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.

- تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.

- تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميداً للمجلس.

وأوضح وزير التربية انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018.

واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.