فياض التقى سفير الاتحاد الاوروبي والسفير الهولندي

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إستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف يرافقه وفد من البعثة الاوروبية، وتم خلال اللقاء استعراض المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي خاصةً المتعلقة منها بوزارة الطاقة والمياه لاسيما مشاريع الصرف الصحي ومياه الشفة.

وكان الوزير فياض قد التقى في مكتبه في الوزارة السفير الهولندي في لبنان هانس بيتر فان دير وود في زيارة بروتوكولية بحضور المستشار التقني في المركز اللبناني لحفظ الطاقة الدكتورة سورينا مرتضى، وجرى البحث في سبل التعاون بين البلدين، كما كان الاجتماع مناسبة لتقديم النسخة النهائية من مسودة “قانون حفظ الطاقة” التي عمل عليها فريق خبراء قانونيين من هولندا ولبنان بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO) وبمشاركة خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة،

وأكد الوزير فياض أنه سيعمد الى مراجعة مسودة القانون بأسرع وقت واحالتها الى مجلس الوزراء لدراستها ومن ثم الى مجلس النواب لاقرارها.

كما استقبل الوزير فياض سفير تركيا علي بريش اولوسوي وكان اللقاء مناسبة للتداول في سبل التعاون بين البلدين