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وقفة تأمل وصلاة امام لوحة تذكارية للابوين شرفان وابي خليل خلال خلوة تكتل لبنان القوي

12
OCTOBER
2021
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يواصل تكتل لبنان القوي خلوته بعنوان" الاولوية الانقاذية" التي تنظمها امانة سر التكتل في دير مار يوحنا في بيت مري. وقبيل جلسة بعد الظهر كانت وقفة صلاة وتأمل امام لوحة تذكارية حملت اسم الابوين المغيبين البير شرفان وسليمان ابي خليل وكل من ضحى بنفسه على ارض الدير.

ورفع الابوان الانطونيان  بولس دحدح وبطرس عازار الصلاة مع اعضاء التكتل لراحة انفس شهداء 13 تشرين ومن اجل عودة المخطوفين والمفقودين من بينهم الابوان شرفان وابي خليل.

وكانت كلمات مقتضبة لرئيس التكتل النائب جبران باسيل ولامين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان شددا فيها على العمل لعودة المخطوفين والمفقودين الى عائلاتهم.

وقال باسيل :"من يحرم من الحقيقة يحرم من كل شيء" ٠

اما كنعان فقال :"من هنا من هذا الدير وفي 13 تشرين من العام 1990 بدأت قضيتنا وبدأ تحرير لبنان السيد الحر المستقل. وفي هذا الدير الذي سقط فيه الشهداء نحن هنا اليوم لنكمل مسيرة لن تتوقف".

 

وقفة تأمل وصلاة امام لوحة تذكارية للابوين شرفان وابي خليل خلال خلوة تكتل لبنان القوي

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