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صور مركبة ومزورة وأخبار كاذبة ومختلقة عن رئاسة الجمهورية في هذه الصحيفة

12
OCTOBER
2021
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

 

تستمر صحيفة "الشرق" لصاحبها عوني الكعكي بإهانة موقع رئاسة الجمهورية عبر نشر صور كاذبة ومزورة ومركبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إضافة إلى أخبار مختلقة ولا أساس لها من الصحة. إن الرئاسة التي اختارت تجاهل اعتداء الصحيفة المتكرر، على قاعدة عدم اعلاء الصغائر وإعطاء كل ذي حق حقه، البخس في هذه الحالة، تسأل نقابة الصحافة مجلساً وأعضاء، التي يدعي عوني الكعكي تمثيلهم، عن موقفهم من الإساءة المستمرة لموقع رئاسة الجمهورية قبل الولوج في الإساءة إلى شخص الرئيس وتحقيره والتي يحاكم عليها القانون بمواد تصل حد السجن وسحب الرخصة من الصحيفة. لكن الرئاسة تتريث بإجراء المقتضى القانوني أولًا لقطع الطريق أمام مدعي الصحافة لعب دور الضحية تحت شعار حرية الرأي والإعلام، وثانيًا للافساح في المجال أمام الشرفاء في هذه المهنة والنقابة لأخذ الموقف الأخلاقي الذي يمليه عليهم ضميرهم المهني والوطني.

 

ان إمعان عوني الكعكي في تقصد إهانة رئاسة الجمهورية عبر التشويه والتزوير ووضع الصور المهينة والمركبة في خانة الخبر وعلى الصفحة الأولى، من دون التلطي حتى خلف خانة "الخبر الساخر" او "الكاريكاتور" يؤكد المؤكد وهو انه دخيل على مهنة ونقابة قدم العديد من أعضائها دمًا في سبيل رقي المهنة ورسالتها.

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