دولارات وهمية.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 10-10-2021 وفي مدينة زحلة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:

ح. م. (من مواليد عام 1993، لبناني) لقيامه بعرض دولارات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّها "دولارات مجمّدة" في بعض الدول ولكنها تُصرف في السوق اللبنانية، وذلك بهدف استدراج الضحايا وسلبهم أموالهم.

كما تبين انه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم احتيال وترويج عملة مزيفة، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وابتزاز وتهويل.

لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في قصر عدل زحلة، أو الاتصال على الرقم 807063-08 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.